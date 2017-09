Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 16:00 h

Li recorda campanyes d'Arran per a legitimar els agressors

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos a Catalunya i cap de l'oposició al Parlament, ha condemnat aquest dimecres les amenaces de mort a la cupaire Anna Gabriel, però al mateix temps s'ha preguntat que "què esperen" a la formació independentista després Campanyes com les de l'organització juvenil arran, vinculada a la CUP.

La mala fe d'Inés Arrimadas no té límit. Si ve quan ella ha rebut algun improperi tot el sector independentista ha condemnat sense pal·liatius ni peròs els actes contra la unionista, la líder de Ciudadanos no ha fet el mateix. Si bé ha condemnat les amenaces de mort a Anna Gabriel en unes pintades que han aparegut avui a la Universitat de València, com no podia ser d'una altra manera, també ha legitimat els agressors i li ha demanat als cupaires que es preguntin "què s'esperen" després de les seves actuacions.

Arrimadas ha recordat que Arrán ha fet una campanya que diu textualment 'Senyalem-los', per la qual cosa s'ha preguntat: "què esperen?". Concretament, feia referència a la campanya que es va fer el maig passat per sectors propers a la CUP, al costat d'organitzacions de l'esquerra independentista com Arran, Endavant i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Unes accions al carrer per "assenyalar els espais i les institucions que promouen la violència masclista". Durant aquests dies, van aparèixer pintades crítiques contra centres d'estètica i moda de Barcelona com a "Calcedònia" i "Princelandia".

