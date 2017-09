Els alcaldes de la CUP no aniran a declarar davant la Fiscalia

Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 15:55 h

La formació anticapitalista assegura que no se'n pot ordenar la detenció per manca de competències

Davant l'anunci del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, sobre la citació dels alcaldes i alcaldesses que han signat els decrets de suport al Referèndum d'Autodeterminació de l'1 d'Octubre, i l'ordre als Mossos d'Esquadra de detenir a aquelles que no hi compareguin, la CUP ha assegurat que no compareixeran davant les citacions del fiscal general de l'Estat i "emplacem a la resta de forces polítiques a fer el mateix".

Tal com expliquen en un comunicat, això és possible per l''empara de la Llei 19/2017 del Referèndum d'Autodeterminació i de legitimitat democràtica majoritària de les catalanes i catalans que volen exercir el seu dret a vot el dia 1 d'Octubre.

La capacitat per ordenar detencions

La CUP denuncia també que la Fiscalia General de l'Estat no pot ordenar la detenció dels alcaldes i alcaldesses perquè està "limitada pel seu estatut" i afegeixen que "ordenant aquestes detencions sobrepassaria el seu límit competencial vulnerant els drets fonamentals, entre ells, el de la llibertat".





La CUP-PA anuncia que no assistirà a declarar davant la fiscalia #prenpartit #SensePor https://t.co/1g8iI1f6Dh pic.twitter.com/tkgUzAjmg3 — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) September 13, 2017

"Ens hauran de venir a buscar"



L'alcalde d'Argentona, el cupaire Eudald Calvo, ha assegurat en declaracions a l'ACN que no té intenció de personar-se als jutjats per declarar en relació al decret per a la cessió d'espais per l'1-O.



Calvo reconeix que la decisió col·lectiva de tots els alcaldes de la CUP és la de no facilitar la feina a la justícia espanyola perquè entenen que "no té eficàcia" en territori català. "Si volen saber alguna cosa ens hauran de venir a buscar", ha etzibat Calvo.



L'alcalde espera que si s'acaben produint detencions, la societat civil faci costat als alcaldes i es respongui massivament als "atacs demofòbics".



Tinc molta feina i no puc estar per aquestes tonteries. Qui vulgui parlar amb mi, ja sap on trobar-me #HolaDictadura https://t.co/owomtG8HPD — Eudald (@eudaldcc) September 13, 2017

La formació anticapitalista explica que respondran conjuntament "davant l'estratègia repressora de l'Estat per tal de fer valdre el que entenem que és un mandat popular majoritari emprat en el dret inalienable dels pobles de la seva autodeterminació".

La CUP té 28 alcaldies, a banda de la confluència 'Crida per Sabadell' que té el cupaire Matías Serracant per alcalde. Serracant va signar el decret de suport a l'1-O però la ciutat no consta al llistat de l'AMI amb aquests 712 alcaldes, que la fiscalia ha fet servir com a referència.





Ja he respost carta @gencat confirmant que #1OCT a #Badalona els col·legis electorals estan a la seva disposició per votar amb normalitat. — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) September 7, 2017 Tampoc apareix al llistat Badalona, governada per Dolors Sabater, líder de la coalició Guanyem Badalona en Comú, també integrada per la CUP. Sabater no ha signat cap decret de suport sinó que va respondre la carta del Govern confirmant que l'1-O els col·legis electorals "estan a la seva disposició per votar amb normalitat", va escriure al Twitter.

