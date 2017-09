Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 17:35 h

El comunicador i periodista Justo Molinero, amo del grup Ràdio Teletaxi, ha entrevistat avui el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. Durant la conversa, ha sorgit, com no podia ser d'una altra manera, el referèndum de l'1 d'octubre i el presentador i showman d'origen andalús no ha tingut cap mena de complexa a l'hora de posicionar-se.

Poques vegades passa que d'una entrevista el titular no se l'endú l'entrevistat sinó el presentador. Però en Justo Molinero sempre trenca motlles i en aquest cas s'ha emportat ell la notícia mentre entrevistava Oriol Junqueras. De fet, ha estat així perquè el mateix vicepresident de la Generalitat ha publicat en el seu perfil de Twitter un fragment de l'entrevista on Molinero es posicionava a favor de l'1 d'octubre i en reclamava la participació, ja que "tant els del 'Sí' com els del 'No' han d'anar a votar" perquè recordava que molts han lluitat per aconseguir aquest dret. Junqueras li agraïa aquestes paraules de suport on cada moviment i mostres a favor compten més que mai.