L'AMI proposa una acció conjunta dels 712 batlles per respondre a la judicialització

Figures destacades de l'independentisme reaccionen a la xarxa contra la reacció de l'Estat envers els municipis.





Carles Puigdemont recorda que els firmants "representen el 75%".



712 mayors represents 75% of all catalan mayors...

Prosecutor Investigates Some 700 Catalan Mayors Over Vote https://t.co/cUkNeXS9OY — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 de septiembre de 2017 Després que Fiscalia ordenés perseguir tots els alcaldes firmants del decret de suport a l'1-O, les reaccions a les xarxes socials no s'han fet esperar. Twitter s'ha omplert de mostres de suport cap als 712 alcaldes.Carles Puigdemont recorda que els firmants "representen el 75%".

Santi Vila titlla de despropòsit l'acció de la Fiscalia.



Hi ha algun cas al món que fiscalia investigui i, si cal, detingui al 75% alcaldes d'un país? Fins quan serà sostenible aquest despropòsit? https://t.co/aX1FV2jW4e — Santi Vila (@SantiVila) 13 de septiembre de 2017





Alfred Bosch diu als alcaldes que "el país sencer està amb ells".



A tots els alcaldes i alcaldesses compromesos amb la democràcia i ara amenaçats per la Fiscalia: teniu el país sencer al vostre costat #1O — Alfred Bosch (@AlfredBosch) 13 de septiembre de 2017

A la turca. Fiscalia ordena citar –o detener si no comparecen– al 75% de los alcaldes catalanes –712–, que ya dan apoyo al referéndum. — David Fernàndez #Sí (@HiginiaRoig) 13 de septiembre de 2017





Reaccions dels municipis

David Fernández ha espetat un "a la turca".L'alcalde de Solsona, David Rodríguez (ERC) proposa que els 712 batlles que ha ordenat investigar la Fiscalia defineixin una "reacció conjunta" perquè, segons ell, els donarà "més força". Deixa clar a més, que "si volen fer por, que sàpiguen que no en tenim" i assegura que ningú els farà moure "ni un mil·límetre de la voluntat d'exercir la democràcia".L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo (CUP), assegura que no té intenció de personar-se als jutjats per declarar en relació al decret per a la cessió d'espais per l'1-O. Calvo reconeix que la decisió col·lectiva de tots els alcaldes de la CUP és la de no facilitar la feina a la justícia espanyola perquè entenen que "no té eficàcia" en territori català. "Si volen saber alguna cosa ens hauran de venir a buscar", ha etzibat.L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) proposa una acció conjunta dels 712 batlles per respondre a la judicialització.