La fracassada moció de censura contra Puigdemont de C's divideix el bloc constitucionalista

Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 18:35 h

La força taronja es queda sola i provoca tensions entre els qui es vantaven d'unitat

La reacció de Ciutadans de presentar una moció de censura contra Puigdemont després de l'aprovació de la Llei del Referèndum ha quedat en no-res.

Si l'oposició en bloc, CSQP inclosa gràcies al discurs de Joan Coscubiela, va fer gala de la unitat que van mostrar a l'hora de practicar el filibusterisme per retardar la votació de la Llei del Referèndum, avui, una setmana després, ha quedat en una anècdota. La proposta d'Inés Arrimadas de fer fora el president Puigdemont mitjançant una moció de censura ha xocat amb el "no" del PSC, CSQP i del PP entre retrets.

Els populars, que han evitat a tota costa que Ciutadans desistís de la proposta per mantenir la imatge d'un bloc constitucionalista unit, ha vist com la tossuderia d'Arrimadas per guanyar més protagonisme ha provocat que la cohesió entre l'oposició no hagi durant ni una setmana. Malgrat el sonor fracàs, Arrimadas insisteix: "no em rendiré, em barallaré fins al final".

