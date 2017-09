Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 16:30 h

El conseller de Presidència assegura que l'ordre de la Fiscalia per investigar 712 alcaldes per col·laborar amb l'1-O "no aturarà el tsunami democràtic"

El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha reaccionat a l'ordre de la Fiscalia perquè s'investiguin 712 alcaldes per col·laborar amb l'1-O, i que els Mossos els detinguin si no compareixen.





Només falta que ofereixin recompenses a qui trobi urnes i paperetes en aquest cúmul de despropòsits que no aturaran un #tsunamidemocràtic . — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) September 13, 2017 Amb un missatge a Twitter, el també portaveu del Govern ha escrit: "Només falta que ofereixin recompenses a qui trobi urnes i paperetes en aquest cúmul de despropòsits que no aturaran un tsunami democràtic".



El fiscal general de l'estat, José Manuel Maza, ha ordenat incoar diligències d'investigació contra els 712 alcaldes que han mostrat el seu suport a l'organització del referèndum.



Per això, demana a les fiscalies territorials que citin a declarar com a investigat l'alcalde de cada municipi i que, si aquest no compareix davant del fiscal, s'acordi la seva detenció i presentació davant de la fiscalia per part dels Mossos.

