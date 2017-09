[Vídeo] Mastegot d'hemeroteca del PDeCAT a Colau sobre la guerra bruta contra Trias

Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 20:45 h

L'alcaldessa es posa nerviosa en directe quan li recorden els episodis de la campanya municipal

L'ombra de la sospita sempre rodejarà la líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, que durant la campanya municipal del 2015 va aprofitar la guerra bruta de l'Estat contra la CiU d'aleshores, sobretot contra Artur Mas i Xavier Trias, per guanyar les eleccions.

La campanya de desprestigi a la qual va ser sotmès l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, per part del diari El Mundo i de les forces mediàtiques unionistes no ha passat desapercebuda durant l'entrevista que Ada Colau ha ofert a El Món a RAC1. En el torn de preguntes dels tertulians, el periodista Francesc-Marc Àlvaro s'ha dirigit a l'alcaldessa per preguntar-li si té "problemes de consciència" pel fet que tant ella com el seu partit es beneficiessin d'aquests atacs contra Trias. Colau, visiblement nerviosa, ha respost "això és absolutament fals" per afegir ràpidament, "no tinc cap problema de consciència, no demanaré perdó a Trias. Quan hem utilitzat la guerra bruta contra Trias?", i argumentava aquestes afirmacions amb el fet que: "està tot registrat".

El PDeCAT de Barcelona ha aprofitat aquestes paraules sobre l'enregistrament per publicar al seu compte de Twitter la prova on l'alcaldessa en un acte amb Pablo Iglesias carrega contra Trias amb els arguments de la guerra bruta.

