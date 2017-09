NO-DO, Estat d'excepció: el noticiari que el Gobierno li agradaria fer

Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 20:15 h

directe!cat utilitza l'humor i la sàtira per denunciar les peripècies de l'Estat per aturar el referèndum

No hi ha res millor que l'humor, la sàtira i la ironia per combatre les agressions i la campanya de la por que vol perpetrar l'Estat espanyol a Catalunya de cara el referèndum de l'1 d'octubre. De fet, així ho van demostrar els ciutadans de Valls quan la Guardia Civil va escorcollar el setmanari local El Vallenc. I ara, davant de totes les actuacions de les estructures estatals per frenar la recta final del procés, directe!cat recupera el NO-DO que el Gobierno li agradaria fer.

Quan falten pocs dies per a la celebració del referèndum, cada última hora que ens arriba respecte a les actuacions del Gobierno és més esperpèntica que l'anterior. Espanya ha embogit per aturar l'1 d'octubre i cada cop s'assembla més a Turquia. El mambo ha començat i la millor manera de combatre'l és amb humor i sàtira. És per això que directe!cat inicia la secció NO-DO, Estat d'excepció on anirà recopilant les notícies sobre l'actualitat en el format del noticiari franquista que durant anys va ser l'única veu de la dictadura. Mateix estil i to, però amb imatges de l'actualitat i notícies reals que semblarien, talment, extretes d'aquella fosca època.

Aquí us deixem amb la primera entrega, on Mariano Rajoy declara l'Estat d'excepció a Catalunya i llegeix un decret inspirat en el qual Milans del Bosch decretà l'any 1981 en l'intent del cop d'Estat del 23 de febrer. Del Bosch dictà la llei marcial on abolí els partits i les organitzacions sindicals i va treure unitats blindades i tropes als carrers de la ciutat.





NO-DO, Estat d'excepció [1] - El noticiari que el Gobierno voldria fer. pic.twitter.com/wiffDQRFzL — directe!cat (@directe) September 13, 2017

