"Altres amics han decidit plegar en silenci, els entenc"

Dur comunicat de Jordi Graupera per explicar que abandona el diari Ara. Explica que deixa de col·laborar-hi perquè està en desacord amb la decisió del grup de no publicar els anuncis institucionals del referèndum de l'1 d'octubre per por a les represàlies judicials de l'Estat.

En una carta al seu web, Jordi Graupera explica per què ha comunicat a l'Ara que ja no hi vol seguir col·laborant . El fet principal és que el diari no hagi posat la publicitat institucional del referèndum i, també, la posterior comunicació que n'han fet. De fet, es queixa que l'Ara pretengui fer veure que inclou la publicitat però en format de notícia.

Graupera assegura no estar sol: "Amics que també s'han plantejat plegar han decidit no fer-ho per no fer mal al diari. D'altres, a esperar esdeveniments. D'altres han decidit plegar en silenci. Els entenc".

Assegura que aquesta decisió li dóna "l'oportunitat de poder dir les coses potser més clares que mai. És també un moment decisiu per a mi, perquè puc dir el que penso que és veritat i bo, malgrat que no em convé".

L'article acaba sentenciant: "penso que si ens pleguem a la por i a les coaccions, desapareixem".

