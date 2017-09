[ÚLTIMA HORA] La Guardia Civil tanca a la força el web Referendum.cat

Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 19:30 h

S'ha personat a la seu de l'empresa que l'allotja

Fa pocs minuts, la Guardia Civil s'ha personat a Malagrat de Mar ciutat on l'empresa CDMon hi té la seu. Aquesta companyia és l'encarregada d'allotjar el web de la generalitat que s'havia habilitat per a donar tota la informació del referèndum de l'1 d'octubre. Ja està censurada i tancada.

Tal com ha pogut saber directe!cat en exclusiva, la Guardia Civil s'ha presentat a les dependències de CDMon i ha fet tancar el web de la Generalitat www.referendum.cat . De fet, ja es pot comprovar que el web està caigut. Una vegada més, l'embat de l'Estat no afluixa i en aquest cas els mateixos cossos policials s'han desplaçat per a tancar a la força un web informatiu del referèndum.Alguns usuaris, amb previsió, n'havien fet una còpia i ara es pot trobar EN AQUEST ENLLAÇ