[ÚLTIMA HORA] La Guardia Civil tanca a la força el web Referendum.cat

Vicenç Ramoneda i Ullar

13 de setembre de 2017, 20.45 h

Us imagineu a un guàrdia civil o policia local dir-li al seu pare o la seva dona, que vol anar a votar, que no li deixa?



Us imagineu el jardí que li espera quan torni a casa i la seva dona l'esbronqui de mala manera?



Oi que no pot ser? Doncs vinga, som-hi que falten 17 dies!





"Treballarem amb imparcialitat": els observadors internacionals de l'1-O no fan cas al TC.

