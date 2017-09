Sáenz de Santamaria amenaça que la justícia respondrà als actes de campanya del referèndum

Última actualització Dijous, 14 de setembre de 2017 12:00 h

La vicepresidenta alerta que encara que s'hagin obert nous webs per l'1-O la Guàrdia Civil té mecanismes per tancar-los

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisat que els actes de campanya del referèndum també tindran resposta per part de la justícia.

La número 2 de Rajoy ha llençat aquest avís hores abans que el PDeCAT organitzi un gran acte de campanya d'inici de campanya a Tarragona amb la participació, entre d'altres, del president del Govern, Carles Puigemont, i l'expresident Artur Mas. Alhora, hi ha centenars d'actes organitzats arreu de Catalunya.



"Els particulars i les autoritats saben que no poden cedir espais ni posar publicitat de cap acte preparatori", ha manifestat. En una entrevista a Telecinco, Sáenz de Santamaria diu que la llei "té els seus temps" però adverteix que "hi haurà resposta".



Els mecanismes de la Guàrdia Civil



D'altra banda, ha alertat que la Guàrdia Civil té mecanismes per fer tancar els nous webs del referèndum i ha dit que ja tenien previst que la Generalitat tingués a punt altres dominis.



"Aquesta nova web és pa per avui i gana per demà", ha manifestat. Sobre els alcaldes citats a declarar, ha assegurat que estan obligats per la llei i que si no hi van, hauran d'assumir responsabilitats, "com li passaria a qualsevol altre ciutadà citat pels tribunals".



Arrenca la campanya



Aquest dijous arrenca la campanya del referèndum i el govern espanyol ja ha avisat que no es quedarà de braços plegats. La vicepresidenta de l'executiu de Rajoy ha recordat que "no es pot col·laborar ni organitzar cap acte preparatori del referèndum" i ha avançat que la justícia donarà resposta també a aquests actes de campanya.

Arreu de Catalunya hi ha centenars d'actes previstos i el president del Govern, Carles Puigdemont, participarà personalment –acompanyat, entre d'altres de l'expresident Artur Mas i d'altres membres del PDeCAT-. Sáenz de Santamaria ha assegurat que "la justícia té els seus temps" però ha avisat que actuarà també en aquest tipus d'actes.

Es tancaran els nous webs

En una entrevista a Telecinco, la vicepresidenta s'ha mostrat convençuda que la Guàrdia Civil tornarà a clausurar els webs del referèndum que s'han posat en marxa immediatament després de la clausura del portal original.

"Els nous webs són pa per avui i gana per demà", ha manifestat Sáenz de Santamaria, que critica que hagi estat el mateix Puigdemont a través de Twitter qui anunciés que el Govern ja havia obert noves pàgines. "Puigdemont té una ordre judicial que li impedeix fer res relacionat amb el referèndum, està convertint Catalunya en la comunitat sense llei", ha valorat

La vicepresidenta ha insistit que el referèndum no es farà i que el govern espanyol donarà una "resposta mesurada i serena" a qualsevol acte que tingui a veure amb l'1-O. A més, ha demanat als ciutadans i a les autoritats que "no participin, no cedeixin locals ni facin publicitat de l'1-O".

Missatge als alcaldes

Sobre la citació de 712 alcaldes per voler facilitar el referèndum, la número 2 de Rajoy ha assegurat que han de "respectar els procediments judicials" i anar a declarar. "No hi ha ciutadans de primera i de segona, com qualsevol persona citada per la justícia han d'anar-hi i si no hauran d'assumir responsabilitats si se salten la mesura", ha declarat.



"El límit és la llei, qui se la salti tindrà conseqüències, no permetrem el desgovern", ha advertit. Novament, ha carregat contra Puigdemont i l'ha acusat de "pressionar" els alcaldes per tal que cedeixin locals.

No rotund al diàleg

La vicepresidenta ha reconegut que no existeix ara cap mena de diàleg amb el Govern i que no podrà haver-n'hi mentre no deixi de banda el referèndum. Sáenz de Santamaria ha assegurat que "cap diàleg és possible" amb el president de la Generalitat fins que "no faci marxa enrere" i renunciï a aplicar la Llei del referèndum i la de transitorietat.

A més, ha subratllat que tenen "tots els escenaris previstos" per aturar el referèndum i que "tots tindran resposta". "Sempre dins de la llei, però mai ens tremolarà el pols", ha remarcat Sáenz de Santamaria, que creu que Puigdemont "ha perdut el nord per no voler assumir el fracàs de no poder organitzar el referèndum".

