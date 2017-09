Última actualització Dijous, 14 de setembre de 2017 15:00 h

El primer secretari del PSC veu lògic que la Fiscalia investigui a tot aquell que hagi anunciat la comissió d'un delicte

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, avisa l'alcalde de Gratallops (Priorat), Xavier Gràcia --va encapçalar la candidatura del PSC com a independent--, que si incompleix la llei col·laborant amb el referèndum, com ha anunciat, "s'exposa a conseqüències".

Iceta adverteix a tots els electes que donin suport a una "activitat il·legal" que després no s'estranyin si la justícia els demana rendir comptes: "En una democràcia això és el que passa", ha etzibat. En aquest sentit, el primer secretari socialista considera que la investigació de la Fiscalia s'emmarca dins tota lògica. Iceta també ha recordat que el codi ètic del PSC preveu que qualsevol persona que sigui condemnada sigui apartada del partit.



"Han de poder decidir"



Gràcia considera que es deu als habitants de Gratallops, que "han de poder dir la seva, tant sigui que sí, que no, o abstenció". "Jo el que no puc fer és no posar-les", ha dit Gràcia, que ha apuntat que el fet d'estar "sota el paraigua dels socialistes, no vol dir que hagi de fer cas a tot el que diguin o facin". A més, l'alcalde ha explicat que al referèndum votarà sí.



D'altra banda, Gràcia ha afirmat que anirà a declarar "amb molt de gust" si se'l cita. L'alcalde participarà en la concentració convocada per l'AMI i l'ACM dissabte a la plaça Sant Jaume per mostrar el rebuig a la justícia espanyola.



Gràcia ha explicat que els ciutadans de Gratallops –al municipi hi viuen unes 240 persones- van confiar en ell i que "és legítim que una persona digui la seva" al referèndum, i que per tant cedirà locals l'1-O. Gràcia, que es va presentar als darrers comicis municipals sota les sigles del PSC, no és militant de la formació.

Votarà que sí

L'alcalde ha apuntat que votarà que sí a l'1-O perquè té com a "objectiu particular" que Catalunya sigui un país independent. "Votaré que sí i no m'he d'amagar de res", ha reblat.

L'alcalde també ha explicat que si se'l cita a declarar, hi anirà "amb molt de gust" per intentar explicar que "el poder està en la gent": "a veure si d'una vegada, amb argumentació, el fiscal pot entendre que el dret a decidir és de la gent, no d'ells".

