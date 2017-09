WikiLeaks crea el seu propi 1 d'octubre i arrasa a Twitter

De fet, una de les cares visibles de Wikileaks, Julian Assange, està completament immers en tot el que passa a Catalunya i ho explica al seu perfil. A més, sense gens de por ni complexa, denuncia els atacs a la democràcia i als drets fonamentals com els de llibertat d'expressió i informació que està perpetrant Espanya contra el principat i la seva gent.

Government of Catalonia (7.5m people) holds a vote for independence on Oct 1. Spain's police+intel are trying to stop it. Do you support: