Derrota de la diplomàcia espanyola: Europa i els EUA fan vinculant el resultat de l'1-O en 24h

Les paraules del president de la Comissió Europea i el Departament d’Estat dels EUA validen la votació d'octubre

ANÀLISI | Joan Solé @JoanSole_ .- El referèndum ja té el caràcter vinculant que li faltava, en poc més de 24 hores el Departament d'Estat dels Estats Units d'Amèrica i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, han reconegut els resultats que es donin l'1 d'octubre.

L'actual situació de l'Estat espanyol és d'extrema debilitat, amb el pronunciament d'Europa i els Estats Units la derrota de la diplomàcia del Gobierno s'ha fet més visible que mai. Inquiets per la manca de relat per poder contraposar el missatge democràtic de la Generalitat, la Moncloa va apostar per la carta equivocada: la pressió i l'intercanvi de favors.

L'estratègia de l'exministre d'Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, es va traçar amb la idea que a curt termini el procés català seria extirpat del debat central de Catalunya. Amb les clavegueres de l'Estat a ple funcionament i l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, conspirant amb el cap de l'Oficina Antifrau, l'operació considerava que després de la intervenció de les ambaixades i l'enviament massiu de dossiers a les cancelleries contra el procés el reconeixement internacional seria mínim. Greu error. L'estil maquiavèl·lic els hi ha jugat una mala passada. La judicialització i l'explícita intervenció de l'Estat per acabar amb els líders de l'independentisme ha creat un relat d'empatia cap a la causa catalana que es tradueix en fluixes declaracions de grans figures internacionals apel·lant al clàssic, "és un assumpte intern", i han acabat amb els Estats Units assegurant que negociaran amb els guanyadors del resultat i el president de la Comissió Europea afirmant que reconeixerà el resultat de l'1-O: "Sempre hem dit que en aquesta matèria acatem les sentències del Tribunal Constitucional espanyol i el que decideixi el Parlament Nacional espanyol. És clar que si es dóna el "sí" a la independència de Catalunya, bé, doncs respectarem aquesta elecció. Però l'endemà, després d'aquest referèndum, Catalunya no es pot convertir en membre d'Europa. Haurà de seguir un procés d'adhesió com tots els Estats membres que han entrat després de 2004".

La debilitat de la diplomàcia espanyola, ara mateix, és màxima. L'Estat va ensenyar quasi totes les cartes en el procés participatiu del 9N i les eleccions del 27 de setembre. Va treure a passejar tota la seva maquinària, inclòs el governador del Banc d'Espanya que en poc més de 24 hores va desmentir que hi hauria un corralito en cas de victòria independentista, i ara es troba l'única resposta: la Guàrdia Civil. Un recurs que a Europa recorda a la Turquia d'Erdogan.

A diferència dels capítols del 9N i de les eleccions del 27S, aquest cop l'independentisme va de la mà. L'inici de la campanya del 'Sí' al Tarraco Arena ha regalat una imatge pel record: unitat sense fissures del PDeCAT, ERC, CUP, MES i Demòcrates amb l'Assemblea, Òmnium i l'AMI. Vénen 15 dies on uns enganxaran cartells i altres els estriparan. Una part es mantindrà activa per votar, mentre l'altra intentarà explicar per què posar una urna l'any 2017 és un delicte. Seran moments de fermesa, determinació i somriures.

