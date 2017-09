La Guàrdia Civil inspecciona furgonetes de diverses impremtes a Sant Feliu

Durant la nit hi ha hagut presència d'agents de paisà i aquest divendres al matí torna a haver-hi una patrulla que circula al voltant del recinte industrial i que poc després de les 8 hores ha parat a una furgoneta que sortia de la zona de les impremtes i per inspeccionar el seu interior.

Un vehicle de la Guàrdia Civil patrulla aquest divendres als voltants d'un recinte industrial del polígon El Pla de Sant Feliu de Llobregat on hi ha diverses impremtes i els agents han inspeccionat la càrrega d'almenys una furgoneta.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal