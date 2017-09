L'Ajuntament de Vielha prohibeix un acte a favor del 'Sí'

Última actualització Divendres, 15 de setembre de 2017 11:00 h

Ho denuncia la diputada de la CUP Mireia Boya a través de les xarxes socials

La diputada de la CUP Mireia Boya denuncia a les xarxes socials la prohibició de l'Ajuntament de Vielha d'un acte a favor del 'Sí' al municipi.

L'Ajuntament explica que no autoritza l'acte per la suspensió de l'1-O per part del Gobierno: "no autoritza la realització d'un acte a favor del 'Sí' en relació amb el suspès referèndum de l'1 d'octubre".





Aquest acte a #Vielha ens l'ha prohibit l'Ajuntament. El farem igualment. Si esteu a prop diumenge, convidats al vermut! #Mambo #prepartit pic.twitter.com/CVOSldgbTT — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) September 14, 2017 Boya ha assegurat que celebraran l'acte al municipi el proper diumenge 17 al passeig dera Libertat, tal com s'havia previst.

