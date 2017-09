El fiscal general ha comentat que "estan enganyant a milers de catalans que estan com abduïts i als qui tracten de convèncer que aquests fets tenen cobertura legal quan són delictes i confio que el referèndum no se celebri".

Ho ha fet saber en declaracions a la COPE en ser preguntat a què s'enfrontaran els qui rebin una citació per ser vocal o president de taula per a aquest referèndum i decideixi acudir.

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha advertit aquest divendres que els qui participin en les meses del referèndum d'independència de Catalunya convocat per al pròxim 1 d'octubre pot delinquir.

