El Suprem obliga a la Generalitat a seguir enviant l'informe de despeses a Moncloa

L'alt tribunal considera que l'aplicació de la mesura no causa cap perjudici "irreparable" ni impossibilitaria executar una eventual sentència anul·latòria. L'executiu català va recórrer al juliol la mesura del govern de Rajoy davant del Suprem i, com a mesura cautelar, va demanar la suspensió cautelar de l'obligació d'informar dels comptes setmanalment.

Ahir, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, va comunicar al seu homòleg espanyol, Cristobal Montoro, que no enviarà més informes setmanals de despeses, emparant-se en la Llei del Referèndum.

El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de la Generalitat de suspendre cautelarment l'obligació imposada pel govern espanyol d'informar setmanalment a Hisenda de la despesa, una mesura que busca controlar les partides pressupostàries del Govern per evitar que es destinin al referèndum.

