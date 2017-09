CatComú crida a la participació però no s'implica en la campanya pel referèndum

Última actualització Divendres, 15 de setembre de 2017 16:00 h

Les bases ho han decidit per un 60% dels vots

8 ( 2 vots ) Carregant Carregant



CatComú continua els seus càlculs electorals i crida a la participació l'1-O però no s'implica en la campanya per evitar ser inhabilitats políticament.

La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, en roda de premsa el 15 de setembre de 2017 © Núria Julià Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, Catalunya en Comú, referèndum

Catalunya en Comú ha decidit no participar de la campanya pel referèndum pero sí cridarà a la participació a l'1-O. Ho han decidit les bases amb el 59,39% dels vots a la pregunta: 'Catalunya en Comú ha de participar en la mobilització de l'1-O?'.

La portaveu del partit, Elisenda Alamany, ha afirmat que els comuns han fixat la seva posició, també després de "l'onada repressiva" del PP dels darrers dies. "Crec que és moment de no doblegar-se davant l'estratègia de la por".

En el primer dia de campanya, els comuns han assegurat que no entraran en una campanya polaritzada entre el 'Sí' i el 'No' a la independència sinó que realçaran el dret a decidir, també per ser "curosos" amb el 40,61% que ha votat 'no'.

Notícies relacionades