El Gobierno suspèn un acte de la CUP a Vitòria

Jo ho veig així! Visca Catalunya independent Visca Catalunya independent

15 de setembre de 2017, 15.45 h

Els de la gran mentida, espanyoles "todos" (gràcies a la força de les armes) no tenen problemes per maltractar a la gent, humiliant a tots els catalans, i aixafar els drets humans, segrestar VIOLENTAMENT a nacions senceres, sotmeses des de fa segles, creuen que poden continuar amb la seva despòtica ocupació i repressió, mentin i amagant la realitat, la impunitat no us durarà sempre, Rajoy, sou uns gàngsters!