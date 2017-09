Coscubiela ja fa retuit a l'ultradreta per atacar el referèndum

Última actualització Divendres, 15 de setembre de 2017 17:00 h

Comparteix una publicació de Josep Ramon Bosch

3 ( 5 vots ) Carregant Carregant



La gir a la dreta de Joan Coscubiela, un dels líders de la dèbil coalició Catalunya Sí Que Es Pot, una amalgama dels comuns al Parlament, ha superat tot límit previst. L'última que ha fet ha estat compatir un tuit d'un dels màxims representants de la ultradreta i expresident de Societat Civil Catalana, l'imputat per insults i difamacions, Josep Ramon Bosch.

Joan Coscubiela ha utilitzat un tuit de Josep Ramon Bosch, un representant de la ultradreta més extremista a Catalunya. El fundador de Somatemps, i que va presidir la plataforma unionista Societat Civil Catalana carregava contra Gabriel Rufián penjant un fragment d'una entrevista del Republicà a La Sexta.

La mofa de Bosch, que tenia un canal a Youtube on penjava vídeos de contingut ideològic d'extrema dreta sota el pseudònim de Josep Codina, va ser utilitat per Joan Coscubiela per atacar Rufian. Per Coscubiela tot val ja contra el referèndum, fins i tot usar la publicació d'un home el qual ha estat acusat per insults i amenaces des d'un perfil anònim de Facebook a independentistes.





Joan, que la bilis no te haga dar alas a la extrema derecha, por favor. Raja pero no te hagas esto. Saludos. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 15 de setembre de 2017

Notícies relacionades