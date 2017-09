Montoro aplicarà l'Estat d'excepció en 48h contra les finances de la Generalitat

Última actualització Divendres, 15 de setembre de 2017 14:05 h

Dona un ultimátum de dos dies al Govern abans d'intervenir els comptes catalans

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristobal Montoro, s'empara en el no compliment de les obligacions per imposar el control dels comptes del Govern. Un acte unilateral que recull l'article 155 de la Constitució que se salta el mateix procediment: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Per tant, el Gobierno actua saltant-se el consens de les cambres.

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres © Tània Tàpia Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, montoro, referèndum

Montoro, amenaça el Govern amb la intervenció de les finances de la Generalitat a dues setmanes de l'1-O. Aquesta és la resposta del Gobierno després que el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, anunciés que no enviaria més informes setmanals de despeses, emparant-se en la Llei del Referèndum.



El minisitre d'Hisenda dona un ultimàtum de 48 hores a Catalunya abans de fer-se càrrec del pagament de la major part de les seves factures, tant de les partides que no siguin serveis bàsics, com les que sí, limitant també les operacions d'endeutament a curt termini.

"Davant la situació de manifesta il·legalitat, instaurem un mecanisme de control de despesa absolutament necessari per garantir els pagaments de la Generalitat, de manera que la posició no perjudiqui les seves finances, ni a les de la resta d'Espanya", ha explicat el ministre en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





Notícies relacionades