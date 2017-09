Última actualització Divendres, 15 de setembre de 2017 20:20 h

Adverteixen a Rajoy que “en una democràcia, les amenaces i les accions judicials com a resposta no són la solució"

Disset diputats del parlament danès i de diferents grups polítics envien una carta al Gobierno on demanen una "solució política, no policial ni judicial".

© ACN

Etiquetes Dinamarca, rajoy, referèndum

Diputats de la majoria de partits de Dinamarca envien una carta al Govern espanyol denunciant la seva actuació amb la situació de Catalunya pic.twitter.com/cXnREmlYA6 — Exteriors Catalunya (@exteriorscat) 15 de septiembre de 2017

Entre els diputats que signen la carta hi ha els exministres d’Afers Exteriors Holger K. Nielsen (Partit Popular Socialista) i el de Cultura Uffe Elbæk (The Alternativet). També hi ha els diputats Rene Gade, Christian Poll, Nikolaj Amstrup, Ulla Sandbæk, Rasmus Nordqvist (The Alternativet); Christian Juhl, Pelle Dragsted, Rune Lund, Søren Søndergaard, Nikolaj Villumsen (Aliança Roja-Verda); Alex Ahrendtsen, Jan Erik Messmann (Partit Popular danès); Magni Arge (Tjódveldi), Lars A. Rasmussen (partit socialdemòcrata) i Sjurdur Skaale (Javnaðarflokkurin).

La majoria de partits polítics del parlament danès demanen a Rajoy "diàleg polític" i critiquen "les accions repressives" del Gobierno contra Catalunya. Recorden que són els polítics, “no els jutges ni les forces policials” els que haurien de gestionar en primer lloc les tensions polítiques “en qualsevol país democràtic d’Europa”.En una carta oberta enviada al govern espanyol, els parlamentaris danesos expressen la seva "profunda preocupació" per la situació de Catalunya i afirmen que ha arribat "a un punt crític". També expressen la seva incredulitat davant les accions "repressives" dels últims dies i alerten, que les “creixents amenaces” als funcionaris, diputats, alcaldes, mitjans de comunicació, empreses i ciutadans “no seran la solució a un problema polític”.