El Gobierno se'n fot del diàleg que proposa la Generalitat

L'executiu de Rajoy estudiarà les possibles "responsabilitats" de Colau per l'acord amb el govern sobre l'1-O

El govern espanyol veu "sarcàstic" que la Generalitat proposi "diàleg sense condicions" a la carta enviada al president Mariano Rajoy. La missiva la signen el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

"És sarcàstic que es parli de diàleg a hores d'ara de curs i amb un seguit de desobediències continuades", ha dit el portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, tancant la porta així a qualsevol acostament abans de l'1-O. L'executiu espanyol també ha avançat que estudiarà les "possibles responsabilitats" de Colau després d'anunciar que ha arribat a un acord amb el Govern per permetre que hi hagi urnes a la capital catalana.



Preguntat sobre quines actuacions farà el govern espanyol per impedir actes de campanya del referèndum, Méndez de Vigo ha desviat l'atenció cap a la justícia. "No és el govern el que impedeix actes, són les institucions judicials, totes les conseqüències tenen uns procediments i unes formes", ha manifestat.



Crítica al diàleg



La carta enviada al president del govern espanyol (i al rei d'Espanya, en còpia) no sembla que hagi obert cap possibilitat de diàleg amb el govern de Madrid per parlar del referèndum. El portaveu de l'executiu de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicat que no tenen coneixement de la carta a Moncloa i que, per tant, no entraven en valoracions concretes.

Ara bé, sí ha criticat que la Generalitat s'ofereixi a tenir un diàleg "sense condicions", un fet que qualifiquen de "sarcàstic". "Com es pot parlar de diàleg a hores d'ara del curs i amb desobediència continuada que practica la Generalitat, que només planteja referèndum sí o sí, això és un engany", ha manifestat Méndez de Vigo.

El portaveu del govern espanyol insisteix que "només es pot dialogar d'allò que és legal". "El govern sempre diu el mateix: diàleg sí però dins de la llei", ha reblat.

Amenaces a Colau

Méndez de Vigo també ha advertit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es pot afrontar a "responsabilitats" si permet votacions. El portaveu ha dit que "estudiaran" l'acord al qual han arribat Govern i Ajuntament de Barcelona per posar urnes a la capital catalana. "Colau ha de saber que és responsable dels seus actes, quan hi ha una vulneració de la llei o s'està amb la llei o s'està en contra, no es val estar a mitges" ha destacat.

Preguntat sobre si el govern pensa donar ordre a la fiscalia per aturar els actes de campanya del referèndum, Méndez de Vigo ha evitat donar una resposta política i ha apuntat cap a la justícia. "No és el govern qui impedeix actes, són les institucions judicials, totes les conseqüències tenen uns procediments i unes formes", ha manifestat.

Obertura de diligències a Tarragona

Aquest divendres, la fiscalia de Tarragona ha obert diligències per l'acte d'inici de campanya del referèndum celebrat aquest dijous al vespre a la Tarraco Arena Plaça per un delicte de desobediència.

