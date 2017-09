L'Estat persegueix els diaris digitals que han publicitat el referèndum

Al llarg de tota la tarda, efectius de la Guàrdia Civil s'han personat a les redaccions de diversos mitjans de comunicació catalans que fan publicitat per l'1-O. Han entrat, els han deixat una notificació i han marxat.Ho ha explicat en el seu compte de Twitter el director adjunt de Cultura i Espectacles d'"El Punt Avui", Miquel Riera.Ahir, a petició de la Fiscalia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va demanar a la Guàrdia Civil que fes una llista dels mitjans de comunicació que tenien als seus portals l' anunci de campanya de la Generalitat sobre el referèndum.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal