La Guardia Civil es presenta a casa de l'editor del directe!cat per entregar-li el requeriment

Joaquim 2 juià juià

15 de setembre de 2017, 20.59 h

Ja tinc mes que uns anys... per aixó puc recomenar als diaris que tornin al temps de "la Codorniz" que era la "Revista mas audaz para el lector mas inteligente"

Eren el temps del nostre "estimat" Franco ... i a pesar d'ell es deia el que no volia que es digués...

I a Catalunya som prou intel.ligents per llegir entre linies