Més de 700 alcaldes exhibeixen el seu compromís amb el referèndum de l'1 d'octubre

CRÒNICA | Joan Solé @JoanSole_ .- Les escenes eren molt similars a les de l'octubre del 2014 quan 800 alcaldes del país varen lliurar personalment al Palau de la Generalitat les mocions de suport a la consulta del 9N. La diferència de la jornada d'avui, però, és substancial: la votació de l'1 d'octubre serà vinculant.

Els 700 alcaldes acompanyen el president de la Generalitat, Carles Puigdemont

Si l'Estat ha de quedar-se amb algun missatge de l'acte d'avui, aquest és de la d'un món municipal compromès incondicionalment amb les institucions que defensen el dret a decidir. El canvi de protagonistes, el president de la Generalitat és Carles Puigdemont i l'alcaldia de Barcelona és en mans d'Ada Colau, constaten que el moviment independentista no és, en cap cas, personalista. Poden canviar els polítics, però la determinació del moviment segueix intacte.

No és un partit polític ni tampoc un líder qui ha encetat aquest procés cap a la independència de Catalunya, és més d'un milió de persones al carrer que cada 11 de setembre, des de l'any 2012, defensen el seu dret a esdevenir un Estat. No és egoisme, és una ferma disposició per tenir una societat responsable d'escollir uns governants que són propietaris únics dels seus encerts i els seus errors. És un país que avui ha contemplat com més de 700 alcaldes eren rebuts per l'alcaldessa de Barcelona que, a diferència dels convocants, no ha signat cap decret de convocatòria però ha esperonat els principals representants dels pobles i ciutats de Catalunya perquè davant un Estat "incapaç" de dialogar i donar resposta política aposta per la "intimidació" contra els polítics i els mitjans de comunicació mentre "desenganxa" cartells, s'uneixin en la defensa en comú de la llibertat d'expressió. "Som aquí per mostrar solidaritat i fer una denúncia, destacar els punts ferms que ens uneixen com el compromís al dret a decidir mitjançant un referèndum.

Colau, que ha defensat el referèndum firmant la carta que conjuntament amb Puigdemont, Junqueras i Forcadell han reclamat a Rajoy que escolti per enèsima vegada el 80% del poble català que vol votar, ha donat la paraula a l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, que el 21 de setembre encetarà la ronda de cites a declarar que la fiscalia ha presentat als caps municipals: "Posem els locals municipals a disposició per poder votar, la seva reacció empetiteix l'Estat espanyol i fan més gran la nostra causa. Ens estem jugant el nostre present pel futur dels nostres ciutadans".

Les intervencions de l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, també notificada i disposada a "prendre partit" per defensar els drets dels ciutadans enfront de les "restriccions" de l'statu quo i un marc jurídic "sovint al servei d'una minoria", juntament amb el clam en defensa de les llibertats perdudes fa tres segles de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la plaça Sant Jaume ha viscut un breu descans a l'espera que el president i el vicepresident de la Generalitat, acompanyats per la presidenta del Parlament, anessin a buscar els més de 700 alcaldes reunits a les portes de l'edifici de l'Ajuntament. Imatge pel record, el cant dels Segadors segella el vincle entre el món local i nacional que caminen junts en direcció el Palau de la Generalitat.





Paraules de benvinguda del #vicepresident @junqueras als 700 alcaldes reunits al #Palau de la Generalitat pic.twitter.com/VnaYZGH9Lj — Govern. Generalitat (@govern) 16 de setembre de 2017 "Som peça clau pel referèndum", assegura Junqueras. El vicepresident era el primer a intervenir per conscienciar que aquest referèndum s'ha convertit en una defensa de les llibertats "fonamentals": "La democràcia ens apel·la a tots, som tots els qui estem cridats a defensar el dret a vot, votant". Miquel Buch, president de l'Associació de Municipis de Catalunya, sempre inspirat en la discursiva, assenyalava els presents, "avui hi som tots, i tots som un". Els aplaudiments acompanyaven un missatge carregat de fermesa, "no tenim por, i no farem un pas enrere perquè l'1 d'octubre es pugui votar. Temen la nostra determinació. Quan d'aquí a uns anys ens preguntin "avi, tu què vas fer l'octubre? Diré que ens la vam jugar, ens vam arriscar el que feia falta".

"Que no subestimin la força del poble de Catalunya"

Després d'una setmana marcada pel tancament dels webs del referèndum, requisar revistes, impedir actes i enviar requeriments als mitjans, el president de la Generalitat s'ha pronunciat davant del món municipal reconeixent la valentia dels alcaldes i les alcaldesses, "No us vau deixar arronsar per les primeres amenaces, sabent que en vindrien de noves, no us han tremolat les cames amb la citació de la Fiscalia. I arribem a l'1 d'octubre com el que volem ser, una democràcia, un país lliure on la gent es pugui expressar amb normalitat". El referèndum no conviu amb un debat al voltant del 'Sí' i el 'No', l'Estat ha concretat la cruïlla en una lluita per la defensa de la democràcia: "defensem les llibertats fonamentals, la resposta per fer-ho és més llibertat i democràcia. Som un país que davant la provocació regala un clavell, canta. Ho fan perquè som una comunitat unida i cohesionada. Us temen perquè hi sereu allà i perquè els veïns seran amb vosaltres".