La fatxenderia del Gobierno la porta a fer publicitat encoberta del referèndum

Les ganes d'ensenyar que després de dies perseguint butlletes, urnes i cartells han propiciat una de les imatges més surrealistes de la policia espanyola, i no és cap altra que la difusió de les fotos dels 100.000 cartells requisats perquè es vegi ben clar que anuncien el referèndum de l'1 d'octubre.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal