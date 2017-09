La 'pirateria' entra en escena per mantenir actius els webs del referèndum

Última actualització Dissabte, 16 de setembre de 2017 19:20 h

El partit polític intervé per clonar les pàgines garanties.cat i referendum.cat

ACN Barcelona .- Pirates de Catalunya ha anunciat que també ha clonat la web de garanties.cat, bloquejada ahir divendres per la Guàrdia Civil a instàncies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) que instrueix la causa contra el referèndum de l'1-O. La Fiscalia havia demanat que es clausurés la web i el formulari d'inscripció de col·laboradors i el TSJC ha estimat la demanda. "Em comenten que la web de garanties està caiguda. És igual, l'hem tornat a pujar a garanties.pirata.cat", ha assenyalat el portaveu de Pirates de Catalunya, Enric Pineda, al seu compte de Twitter. Prèviament, el partit polític ja havia recuperat el portal referendum.cat amb el domini alternatiu http://referendum.pirata.cat , a través d'IPFS (InterPlanetary File Sistem) i utilitzant protocols P2P per assegurar que estigui disponible sense dependre d'un únic servidor i impossible de censurar.

"Pirates pren aquesta decisió d'acord amb el seu compromís amb la llibertat d'expressió i la neutralitat de la xarxa, a més de defensar el referèndum de l'1 d'octubre", argumenta en un comunicat el partit polític. "Considerem el referèndum l'eina bàsica de participació ciutadana i un dels pilars de qualsevol democràcia moderna. La celebració d'aquest, o qualsevol altre referèndum, no es pot veure coartada per lleis obsoletes o intents autoritaris de conservar l'statu quo vigent", continuen des de Pirates de Catalunya, que ha insistit que seguirà fent campanya per a la participació, a través de la campanya "Decidim-ho junts" i desobeint les ordres que hi hagi en contra.

El web http://referendum.pirata.cat redirigeix a un dels punts d'entrada de la xarxa IPFS. Segons detallen Pirates de Catalunya, encara que les forces de seguretat intervinguin el domini pirata.cat o els proveïdors bloquegin l'accés al punt d'entrada accessible a l'adreça esmentada, la xarxa IPFS continuarà emmagatzemant i servint permanentment el web, a més de ser accessible automàticament per la resta de punts d'accés públics, així com els que puguin crear persones individuals per iniciativa pròpia. "Aquesta web no ve a substituir la web oficial de la Generalitat, sinó que està pensada com a còpia de seguretat davant de possibles accions posteriors per tancar la web oficial", han conclòs des del partit polític.