Una 'carta del lector' d'El Periódico emmudeix la línia editorial contra l'1-O

L'escrit fa una defensa aferrissada a posar les urnes i votar

Des que el diari El Periódico es va vendre als interessos de l'Estat per poder fer front a deute de 100 milions d'euros del Grupo Zeta, que cada vegada és més difícil trobar veus favorables a la independència o el referèndum entre les pàgines.

Malgrat els intents de mostrar una homogeneïtat d'opinions al diari d'Enric Hernández en les pàgines dedicades a les cartes dels lectors hi un text de la lectora Elena Barbero, d'El Prat de Llobregat, que es pregunta directament: "I si anem tots a votar l'1 d'octubre?" Segons Barbero, el fet d'anar-hi seria un "cop en la taula i donar per finalitzat aquest malbaratament d'esforços, recursos, tinta, hores de televisió... uns han obert el debat, però als altres els va perfecte per no treballar en el que realment necessitem". La lectoria considera que seria "bonic" veure una participació "incontestable" i, encara que el resultat fos contrari a la seva opció, "acceptaria el resultat si reflectís una majoria, amb la condició de seguir endavant amb els problemes reals com l'atur, la sanitat, l'educació i la corrupció".En aquest mateix sentit, l'Elena demana als contraris a la independència que a diferència del 9N surtin a votar, "una cosa és estar en contra en les sobretaules familiars i una altra donar fe d'això en les urnes. Ho sento, no em serveix que diguin que es tracta d'una consulta il·legal i que per això no van a participar. Legitimem la consulta, acabem amb el tema per poder avançar. #Ysivamostodos1O?".Les reflexions de la lectora contrasten amb la gran bel·ligerància del diari amb el procés, fins al punt que ha fet ús de la manipulació per desprestigiar no només la Generalitat, sinó també la bona feina dels Mossos d'Esquadra.