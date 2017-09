La Generalitat torna a driblar la censura contra l'1-O de l'Estat

ACN Barcelona .- El Govern ha posat en marxa aquest diumenge el twitter oficial del referèndum de l'1 d'octubre. A @ref1oct, la Generalitat demana ajuda per difondre informació sobre la convocatòria de l'1 d'octubre després que les principals operadores de telefonia hagin bloquejat l'accés a les webs relacionades amb el plebiscit. "Canal oficial de Twitter del referèndum d'autodeterminació de Catalunya", posa l'anunciat del perfil amb imatge de fons de l'anunci de l'encreuament de vies censurat als mitjans. Els primers 9 tuits de @ref1oct informen de com es pot accedir des de l'estat espanyol a les webs del referèndum i garanties.cat utilitzant un proxy i rèpliques, a banda de retuits de piulades del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, de la CUP o de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Des del compte de Twitter es demana als seguidors que en facin la "màxima difusió".

