[Vídeo] Impressionants cues a Madrid per l'acte en defensa del dret a decidir

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

17 de setembre de 2017, 13.21 h

Aquest fet és inaudit venint de Madrid, No puc amagar que estic gratament sorprès, perquè veig que encara hi ha gent que creu en la democràcia.

Això em fa pensar amb el fet de que tots els fatxes, en especial els d'en "Mari-Ano i sus muchachos", què hi entenen per democràcia, perquè se la posen a la seva boca fastigosa, cada dos per tres.