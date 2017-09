[Vídeo] Iceta utilitza els socialistes morts que van defensar la democràcia per cridar a no votar l'1-O

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

17 de setembre de 2017, 13.06 h

Sr. iceta, llegint el què he llegit, l'he de dir que és un poca-vergonya. Invocar els morts, aquells morts que van lluitar precisament per la democràcia i no la dictadura assassina d'en francu, i Vostè ens ve ara a donar lliçons de dignitat? Sap què li dic, que només per això que acaba de dir, és un insult a la intel·ligència. El què passa, és que els militants que li queden, o almenys una gran majoria d'ells, d'intel·ligència, zero patatero. I esperem, amb gent com Vostè, aviat... Llegir més