[Vídeo] Dolorós repàs de Cotarelo a Margallo que li recorda els orígens franquistes de la Constitució i el PP

L'exministre no sap respondre sobre les arrels franquistes de l'Estat i el seu partit

Amb la mort del dictador l'Estat espanyol es va trobar en una cruïlla entre la reforma i la ruptura amb el règim autoritari que durant 40 anys va torturar i assassinar qualsevol moviment opositor, sigui polític o cultural, contra el sistema establert.

En el moment de la redacció de la Constitució, i per tant, durant la transició d'un model autoritari a un de democràtic, la classe política dominant va decidir apostar per la reforma. Un fet que va facilitar que en el poder judicial no hi hagués cap canvi substancial que donés peu a visualitzar la nova Espanya democràtica. Ans el contrari, el silenci amb els crims feixistes, juntament amb la impunitat amb la qual la monarquia borbònica va restablir-se gràcies a Francisco Franco, va propiciar un text constitucional de caràcter nacionalista que fou també heretat per l'actual Partit Popular, que aleshores es deia Alianza Popular, i fou fundat per l'exministre franquista Manuel Fraga Iribarne.

Una de les veus que més coneix el franquisme imperant a l'Estat és Ramón Cotarelo, que ahir, en un cara a cara amb l'exministre d'Afers Exterior, José Manuel García-Margallo, va deixar sense paraules el popular que no va poder rebatre els vincles franquistes del seu partit i de l'Estat.