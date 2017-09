Espanya consolida la seva via turca amb un cap de setmana ple de censura

No hi ha cap vot

A Mataró la Policia Local ha identificat sis militants de la CUP que pintaven un 'sí' en una paret de la fàbrica Marfà. L'actuació s'ha fet arran de la denuncia d'un veí que ho ha vist. A Tarragona, en plena diada castellera de Santa Tecla, la Guàrdia Urbana ha identificat gent que repartia ventalls "pels drets democràtics", segons han denunciat regidors de la CUP. A Vic els agents han fet tancar una parada informativa de la CUP i capgirem Vic i els ha requisat cartells.

A Alfarràs (Segrià) l'entrada de l'ajuntament, del PSC i que s'ha negat a col·laborar amb l'1-O, ha aparegut aquest diumenge al matí empaperada de cartells i adhesius del 'sí'. Els socialistes ho han denunciat a través de Twitter.

Els membres del Bou de Reus han denunciat que la Guàrdia Urbana els ha identificat durant el correvermuts perquè la bèstia festiva duia penjats un cartell del 'sí' a l'1-O i el domàs d'Òmnium de 'Crida Democràcia'. Els agents han demanat que els retiressin "sota l'amenaça de trucar als ARRO" dels Mossos d'Esquadra, segons denuncia el Bou de Reus a Twitter. Finalment, però, sense retirar-los, han pogut continuar l'acte. El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, els ha agraït l'acció en un tuit, on ha dit que "ningú podrà aturar la veu d'un poble". "Sense perdre el somriure, units, alegres i combatius", ha escrit Cuixart.

A Barcelona la Guàrdia Urbana de Barcelona ha identificat Oriol Amorós (ERC), secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, en un acte de l'ANC a Sagrada Família.A través d'un comunicat, els cupaires de Vic han anunciat que estudien "presentar accions legals contra els responsables i autors directes de l'acció policial d'aquest matí". La formació ha assegurat que seguirà plantant la parada cada dimarts, dissabte i diumenge. A més, ha detallat que la policia "no ha requisat cap dels materials" de les parades de l'ANC, el PDeCAT i ERC perquè "als seus materials no hi havia la paraula 'referèndum'".Davant d'aquests fets, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha explicat a Twitter que està treballant per deixar "sense efectes la instrucció 1/2017", on segons ella, "s'ordena a la Guàrdia Urbana un exercici de funcions que no els correspon".