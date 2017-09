Comín a Sánchez: “No t’atreveixis a posar-te Maragall a la boca. Som aquí perquè us vau carregar el seu projecte”

Última actualització Diumenge, 17 de setembre de 2017 20:35 h

El conseller exigeix a l’Estat que “tregui les seves brutes mans dels recursos dels catalans” i erigeix l’independentisme en “l’hereu de la lluita del PSUC per la democràcia”

ACN Castelldefels .- El conseller de Salut, Toni Comín, ha participat aquest diumenge al vespre a un acte d’ERC pel ‘sí’ al referèndum de l’1-O a Castelldefels. Comín ha recordat la seva militància al socialisme català i ha aprofitat el seu discurs per retreure al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que hagi volgut posar l’expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, al seu argumentari a la festa de la rosa del PSC. “Ha tingut la barra de posar-se el nom de Pasqual Maragall a la boca. No t’atreveixis! Estem on estem perquè vosaltres us vau carregar el projecte de Pasqual Maragall. Quina vergonya!”, ha dit en un parlament abrandat. En aquest sentit, Comín ha recordat que amb l’Estatut, Maragall va “intentar que Catalunya tingués unes institucions que les deixessin una mica en pau”. I ha comparat aquell ideal amb l’anunci del govern espanyol de controlar les finances de la Generalitat. “Senyors de la casta espanyola, traieu les vostres mans de les nostres institucions. Traieu les teves brutes mans dels meus recursos i deixeu que els posem al servei dels ciutadans”, ha sentenciat.

Toni Comín, que ha parlat junt al diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián i davant unes 300 persones, ha insistit que, degut a les pressions de l’Estat per impedir l’1-O, “això va de democràcia”. Recordant el pas del seu pare, Alfons Comín, pel PSUC, el conseller ha erigit l’actual moviment independentista en “hereu” de “la mateixa lluita” que la que protagonitzava gent com el seu pare. “La del PSUC era la lluita per la democràcia, i avui els continuadors de la lluita per la democràcia som nosaltres, perquè defensem la democràcia, la llibertat d’expressió, la llibertat de reunió, la llibertat de premsa”, ha dit, tot afegint que “els mateixos que volien portar a la presó –al seu pare- són els que envien al Govern un advertiment”.A més, ha tingut dures paraules per al portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela, recordant el moment que, enmig del debat d ela llei de transitorietat, va ser aplaudit pels diputats del PPC i Cs al crit de “democràcia”. “Els perseguirà tota la vida el fantasma dels hereus del franquisme aplaudint a un dels seus. Els perseguirà tota la vida aquesta imatge. Quan aplaudeix el PP parlant de democràcia, vol dir que passa alguna cosa molt greu”, ha conclòs.