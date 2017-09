Un taxista legionari sense cabra, una activista independentista i el President Puigdemont

Última actualització Dilluns, 18 de setembre de 2017 05:05 h

Una petita història que explica el coratge d’una activista independentista i la cara més humana del president Puigdemont

El president Puigdemont va rebre a Palau dissabte passat l’activista independentista Carme Rodríguez Roquet-Jelmar. La Carme, una infermera de professió, activista en defensa de la democràcia i la independència, molt activa a les xares socials, i que ara passa per un moment delicat de salut, va rebre la trucada de Palau que el president volia parlar amb ella en persona després d’una emotiva piulada. “T’estimo, president KRLS! (Em queda poc, avui m’han dit q no saben si paga la pena operar-me, però viuré fins veure el meu país lliure!), va escriure la Carme en resposta a la piulada del compte del president anunciant que la web del referèndum estava disponible des d’una altra adreça, després que un jutge decretés el tancament de la pàgina web oficial del referèndum.

Segons explica la Carme, el desencadenant d’aquesta història va ser l’enuig que li va causar els comentaris d’un taxista legionari després de rebre males notícies sobre el seu estat de salut. La Carme sortia d’un hospital de Barcelona i va agafar un taxi per anar a Sants a agafar el tren per tornar a casa seva, Gavà, acompanyada del seu marit. Dins el taxi, la ràdio explicava que un jutge havia decretat el tancament del web del Referèndum i la Carme es va mostrar contraria al fet, quan el taxista li va advertir: “Senyora que soy legionario”, al que la Carme sense pensar-s’ho li va respondre: “i on té la cabra?”, la Carme, que malgrat la manca de salut no perd el sentit de l’humor, explica que per un moment va témer que el taxista no li tragués una cabra de plàstic de la guantera del taxi.A partir d’aquí el taxista legionari va acusar els independentistes d’antidemòcrates i de trencar famílies, entre altres coses. La Carme, que fa 40 anys conviu amb al seu marit, votant del PP i assidu a 13TV, l’ABC i la Razón, li va explicar que no tenia cap raó. Amb tot, la situació la va enutjar molt i en arribar a casa, tot i que cansada i abatuda, va obrir l’ordinador i en veure la piulada del president Puigdemont va respondre amb un piulet que va triomfar a la xarxa. La sorpresa va arribar l’endemà quan des de Palau es van adreçar a la Carme, el president la volia saludar en persona a Palau l’endemà, just el mateix dia que s’aplegaven a Palau el prop de 800 alcaldes citats davant la fiscalia. La Carme ha explicat al directe!cat que la trobada amb el president Puigdemont, “un president amable i molt proper” va fer d’aquest dissabte “un dels millors dies de la seva vida”.