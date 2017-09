Retirada de publicitat de l'1-O del metro de Barcelona

Última actualització Dilluns, 18 de setembre de 2017 09:30 h

Òmnium demanarà explicacions a l'empresa

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Òmnium Cultural ha pogut comprovar aquest cap de setmana com l'empresa JCDecaux retirava els cartells de la seva campanya per l'1-O de les 50 parades de metro on estaven ubicats.

Des de l'entitat asseguren que la publicitat estava contractada fins aquest dilluns a la nit i que per tant, exigiran responsabilitats a l'empresa.

Notícies relacionades

Cal remarcar que als cartells d'Òmnium no s'hi pot llegir ni la paraula referèndum ni cap referència directa a l'1-O. De fet, la imatge escollida per l'entitat per la campanya és la cara (d'un home, una dona i un nen) amb la boca tapada i el text "No ens ho impediran: Vota!".