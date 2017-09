Els ciberatacs que pateix la Generalitat augmenten en un 200% aquest setembre respecte l'any passat

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

18 de setembre de 2017, 11.37 h





Acabo de venir de fer un tràmit necessari a la caserna de la Guàrdia Civil, i he quedat gratament sorprès de l'educació i l'amabilitat amb que he estat tractat. Res de semblant als temps del franquisme. S'han comportat com civilitzats europeus. Cal que ho reconegui amb totes les lletres.



Al Cèsar allò que és del Cèsar , i a la benemèrita allò que és de la benemèrita



És ben bé que a tot arreu hi ha males i també BONES persones.