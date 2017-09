Expedienten a un policia de Sitges per treure el mòbil a un periodista en un acte de l'1-O

Última actualització Dilluns, 18 de setembre de 2017 12:00 h

L'Ajuntament investigarà si s'ha vulnerat algun dret civil

Durant la celebració d'un acte a favor del referèndum de l'1-O, un policia local de Sitges li va treure "a la força" el telèfon mòbil a un periodista que estava gravant com els agents identificaven els organitzadors.

Sobre els fets produïts a #Sitges en l'actuació policial d'ahir, obrirem un expedient informatiu per conèixer si s'han vulnerat drets civils — Miquel Forns (@MiquelForns) 17 de setembre de 2017

L'Ajuntament obrirà un expedient informatiu per depurar les possibles responsabilitats de l'agent implicat en l'incident amb dos periodistes — Ajuntament de Sitges (@AjSitges) 17 de setembre de 2017







L'Ajuntament de Sitges ha obert un expedient informatiu a un agent de la Policia Local per depurar possibles responsabilitats disciplinàries i comprovar si s'ha vulnerat algun dret civil en l'actuació del policia durant un acte sobre el referèndum de l'1-O. L'alcalde de Sitges ho explicava a Twitter.Un grup d'agents es va personar a la zona de la Torreta de Sitges on s'estava celebrant un acte a favor del referèndum per identificar els organitzadors. En aquell moment, un periodista gravava l'escena amb el seu telèfon mòbil i un dels agents li va treure de les mans "a la força". Des del consistori asseguren que s'actuarà per aclarir l'actuació amb la "màxima transparència".