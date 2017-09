Maza amenaça Puigdemont, Junqueras i Forcadell amb la presó

Última actualització Dilluns, 18 de setembre de 2017 13:30 h

El fiscal general de l’Estat ha reiterat que l’1-O és delicte “encara que el cometin dos milions de persones”

10 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



A 12 dies del referèndum, Maza torna a carregar contra Catalunya i assegura que l'1-O "és il·legal i per tant, ineficaç surti el que surti".

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha afirmat aquest dilluns que es podrien demanar penes de presó pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i la presidenta del Parlament Carme Forcadell, si es demostra que han comès delictes com el de malversació.



El fiscal ha subratllat que la justícia "arribarà fins a on pugui arribar" i, en el cas que sigui una multitud de gent la que cometi un delicte "hauran d'assumir responsabilitats els caps". "No impedeix que el fet sigui delictiu encara que el comentin dos milions de persones", ha asseverat.



En referència als alcaldes, Maza ha dit que "si un alcalde està disposat a facilitar locals perquè es cometi un delicte, tindrà les conseqüències legals corresponents". I ha insistit que el Govern està enganyant els ciutadans catalans "per convèncer la gent que participi" en un referèndum que "no té suport legal es miri per on es miri".

Notícies relacionades