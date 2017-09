Podemos copia l'estratègia de PSC i Unió: un manifest pel diàleg

Última actualització Dilluns, 18 de setembre de 2017 14:00 h

Pablo Iglesias demana solucions polítiques per a Catalunya

Davant la repressió del Estat, el grup parlamentari Podemos ha fet una crida a tots aquells dirigents polítics "compromesos amb la democràcia i els drets dels ciutadans" a reunir-se en una assemblea extraordinària per elaborar un manifest pel diàleg a Catalunya.

Podemos convoca a tots els parlamentaris, congressistes, alcaldes i dirigents polítics "compromesos amb la llibertat d'expressió, la fraternitat i la convivència" a una reunió extraordinària pel diàleg a Catalunya. Una estratègia molt similar a la que va fer el PSC i Unió el juny d'aquest mateix any on demanaven a l'executiu de Rajoy que dialogués per buscar "solucions positives" per a la relació entre Catalunya i l'Estat.

Ho ha dit Pablo Iglesias després d'una reunió amb els portaveus de Cataluña En Comù, IU y En Marea on hi han analitzat la situació d'excpecionalitat de Catalunya. El líder de Podemos ha manifestat la seva preocupació davant les mesures repressives de l'Estat contra Catalunya i ha demanat diàleg, respecte per les idees i solucions polítiques.

El manifest instarà al Gobierno a establir diàleg amb la Generalitat i que es pugui convocar "un referèndum pactat", ha dit el líder de Podemos.