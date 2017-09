L'engany del PSC sobre la xifra d'assistents a la Festa de la Rosa dura pocs minuts

Última actualització Dilluns, 18 de setembre de 2017 15:00 h

S'inventa que hi han assistit 20.000 persones quan l'aforament és de poc més de 6.000

El PSC ja no transmet seriositat. I no només pels exabruptes del seu líder, Miquel Iceta, parlant dels morts que defensaven la democràcia per justificar el boicot al referèndum, sinó per les mentides que diuen per a intentar generar la imatge que segueixen sent aquell partit majoritari a Catalunya. Però les xarxes socials, avui dia, són infal·libles i desmunten ràpidament qualsevol falòrnia.

El PSC, en acabar l'acte d'ahir de la Festa de la Rosa a Gavà, feia un tuit vantant-se que a la convocatòria hi havien assistitn 20.000 persones. El partit Demòcrates de Gavà penjava al seu Twitter una segona foto que desmentia radicalment les xifres. De fet, a la mateixa porta del recinte on es va fer la festa socialista, hi ha un cartell que hi posa "aforament màxim 6.220 persones".Farien falta l'assistència de molts 'Mingos' per arribar a la diferència de 16.780 persones que hi falten.