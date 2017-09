La CUP de Barcelona fa una crida a sortir al carrer l'1-O per protegir els col·legis electorals

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

18 de setembre de 2017, 16.35 h









Sabent que aquest comentari "agrada moltíssim" a l'ESCÒRIA de l'Escorial, el repetiré per tal de fer-los feliços, PPobrets, ara que estan tan i tan desesperats veient com Catalunya se'ls en va . . .





* * * * * * * * * *







El millor enllaç per a IMPRIMIR-SE UN MATEIX LES PAPERETES de vot , encara que sigui en .pdf (jo prefereixo arxius .jpg ) és :













. https://www.ref1oct.eu/wp-con... Llegir més