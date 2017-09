El PSOE no descarta aplicar l'article 155 a Catalunya

Català amb seny Sant Cugat Sant Cugat

18 de setembre de 2017, 18.43 h

La fermesa mostrada per Rajoy aquests dies està agradant molt a tots els demòcrates espanyols. Segurament és un fenòmen que ja l'estàn detectant les enquestes encarregades per Ferraz.

Trobo normal aquest moviment del PSOE. Els colpistes no ho podien fer pitjor. Trovar-se lligat de peus i mans per la CUP fa que en Pedro Sánchez no pugui més que donar-li la raó continuament a en Rajoy i recolzar les seves accions .



