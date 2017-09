Última actualització Dilluns, 18 de setembre de 2017 18:00 h

L'alcaldessa nega que estigui fent cap "mediació oficial" per acostar posicions entre Estat i Generalitat tot i dialogar amb Puigdemont i Millo

9 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



"Ara mateix no m'identifico ni amb el que significa el sí, perquè no sóc independentista i amb els termes amb què s'està plantejant no m'identifico; però tampoc m'identifico amb el no, perquè vol dir immobilisme, mantenir l'statu quo i un estat de les autonomies esgotat".

Així s'ha expressat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en preguntar-li pel sentit del seu vot el pròxim 1 d'octubre.



En declaracions a Cuatro, també ha negat que ella estigui fent cap "mediació oficial" per a acostar posicions entre Estat i Generalitat, tot i que sí que ha confirmat que està dialogant tant amb el Govern com també amb el delegat de l'executiu espanyol a Catalunya, Enric Millo. "No ens podem resignar que tot quedi en mans de la justícia i de fiscalia", ha indicat.



Predisposició a participar



Colau ha insistit que la seva predisposició és a participar. Tot i que no creu que sigui el referèndum que Catalunya necessita, ha opinat que cal prendre-hi part "com a mobilització a favor del dret a decidir, per seguir plantejant que s'ha de fer aquest referèndum".

A parer seu, per tant, el sentit del vot és "quelcom secundari", perquè aquesta convocatòria "no representa les opcions que haurien d'estar sobre la taula i que hi serien" si el referèndum fos acordat i efectiu. "Llavors podríem estar plantejant com Catalunya aconsegueix més sobirania però al mateix temps mantenir una relació fraternal amb l'Estat", ha afegit.





Una resposta de manual



Aquesta ambigüitat no és nova, de fet, divendres passat al programa Al Rojo Vivo de La Sexta l'alcaldessa va respondre el mateix, "no m'identifico amb cap". El problema d'aleshores fou que moments després qui era entrevistada era Dolors Sabater, l'alcaldessa de Badalona, qui va respondre sense embuts a les preguntes.





En un REF, votaria 'Sí' o 'No'? Colau necessita 1:44min per respondre i dir que no s'identifica amb ningú. Sabater ho fa amb 7 segons. pic.twitter.com/zHJYP03Ewj — Joan Solé (@JoanSole_) 18 de setembre de 2017 Pel que fa als seus contactes amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Colau ha dit que no ha fet cap mediació oficial, sinó que ella "parla amb tothom", perquè creu que tothom ha de fer el màxim possible per "reconduir la situació" i recuperar el diàleg.Aquesta ambigüitat no és nova, de fet, divendres passat al programa Al Rojo Vivo de La Sexta l'alcaldessa va respondre el mateix, "no m'identifico amb cap". El problema d'aleshores fou que moments després qui era entrevistada era Dolors Sabater, l'alcaldessa de Badalona, qui va respondre sense embuts a les preguntes.

Notícies relacionades