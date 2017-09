L'Estat investiga com el Govern està elaborant el cens electoral per l'1-O

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

18 de setembre de 2017, 20.06 h









Una altra cosa que he dit i repetit en aquests comentaris de Directe!, és que EN UN COMBAT NO HI HA RES DE MILLOR QUE TENIR UN ENEMIC ESTÚPIDAMENT CRETÍ.





. . . i aquesta és la nostra gran sort, companys independentistes !!





Aquesta trepa d'immunds mindundis tan incomPPetents com cretins i tan cretins com PPedants, i tan IGNORANTS que no saben ni què vol dir aquella antiga dita catalana de que "LA MERDA QUAN MÉS ES REMENA MÉS PUT", no són capaços d'entendre que quantes més veg... Llegir més