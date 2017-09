Déu nostre senyor es posiciona a favor de l'1-O

Al text s'hi ementa que "estem cridats l’1 d’octubre a prendre una decisió que marcarà decisivament el futur del país" i fonamenta la decisió en exercit el dret d’autodeterminació dels pobles, "reconegut internacionalment i recollit abastament en la Doctrina Social de l’Església i en el magisteri dels Papes, des de Joan XIII fins Francesc".

A més, legitimen la participació perquè "el nucli central del missatge de l’Evangeli ens compromet a comprometre’ns en el desenvolupament integral de les persones i dels pobles, i a participar en la construcció d’un món millor per mitjà d’accions transformadores".

A més, afegeixen que Catalunya sempre ha tingut consciència de nació i voluntat d’autogovernar-se, uns "fets reconeguts àmpliament per l’episcopat català".

El Monestir de Vallbona de les Monges (Urgell) ha ofert un espai perquè els veïns puguin votar al referèndum de l'1-O en cas que l'Ajuntament no en cedeixi cap. Així ho ha explicat la mare superiora de la comunitat de religioses, Anna Maria Camprubí, que ha recordat que ja per la consulta del 9-N van cedir una sala polivalent del monestir per poder fer les votacions. Camprubí ha assenyalat que ha estat un regidor de l'Ajuntament qui li ha preguntat si estarien disposades a cedir un espai en cas que el consistori es negués a col·laborar amb l'1-O. L'alcalde de Vallbona de les Monges, Ramon Berguedà, esta de vacances i l'equip de govern encara no ha pres la decisió de si dóna o no suport al referèndum. Malgrat tot, la mare superiora ha puntualitzat que és obligació de l'equip de govern facilitar el local habitual per fer les votacions, que és l'Ajuntament, i que l'ús del monestir només seria en cas ''d'emergència'' perquè la gent pugui votar.

Així, fan una crida als cristians a "un compromís ferm per defensar i participar en el referèndum de dia 1 d’octubre" ja que com a cristians " hem de treballar pel bé comú i a no deixar-nos envair per la por".