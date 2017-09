Última actualització Dimarts, 19 de setembre de 2017 05:05 h

Durant l'acte central de campanya d'Esquerres per la Independència, han cridat socialistes i comuns a defensar la democràcia

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



A dos quarts de set de la tarda, la majoria de cadires de la sala d’actes del Casinet d’Hostrafrans ja eren plenes. El centre cívic barceloní ha estat l’escenari escollit per celebrar l’acte central de campanya d’Esquerres per la Independència aquest dilluns i els 400 seients que pot acollir l’emplaçament no han trigat a ocupar-se. A les set, l'hora programada d’inici, una cinquantena d’assistents s'havien quedat dempeus i 200 persones a les portes, segons l'organització.

acte campanya referendum esquerres per la independència © Marina Bou Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes esquerra independentista, referèndum

En ser preguntat sobre els "actes de repressió" duts a terme per les autoritats espanyoles -amb la complicitat de diversos partits polítics- per tal d'aturar el referèndum, Joan Giner, de Podem, i diputat al Parlament per Catalunya Sí Que Es Pot, ha assegurat que "han perdut els arguments i només els queda la força" i ha defensat que "estem en una lluita pels drets democràtics i contra el règim del 78”. En aquest sentit, Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona de Guanyem Badalona en Comú, ha afirmat que les amenaces de l’estat espanyol “ens han fet arribar al punt d’haver de posicionar-nos a favor de la democràcia sense matisos o bé d’aquells que encobreixen l’estat d’excepció i la pèrdua de drets fonamentals” i això ha provocat "una caiguda de màscares". La diputada de la CUP al Parlament, Mireia Boya, no ha dubtat en dirigir-se a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb la frase “Ada, sigues més Dolors”, i ha criticat els partits que s'oposen a la celebració del referèndum sota el paraigua que aquest no té garanties. "Negociar per a què i amb qui?", ha preguntat referint-se a les demandes de celebrar un referèndum pactat i recordant les amenaces del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, durant les darreres setmanes.



En una reivindicació de les esquerres per liderar una nova república catalana, David Companyon, membre de la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú, ha assegurat que “les esquerres sempre han defensat el dret a l’autodeterminació i la república” i ara només hi ha una opció per a no seguir “segrestats pel règim franquista”. “Aquella gent que diu que el referèndum no té garanties, han perdut els valors i la memòria. Ningú es pot dir d’esquerres i no prendre partit”, ha dit en una clara referència als socialistes. Responent a aquesta mateixa qüestió, el portaveu nacional de Poble Lliure, Guillem Fuster, ha defensat que aquesta hegemonia d’esquerres anirà de la mà d’aquells que “no hagin tingut dubtes a l’hora de donar suport i implementar el referèndum” i que “les falses esquerres que menystenen la mobilització popular no podran participar en la construcció una nova república". Amb tot, ha demanat que “els ciutadans lliures” exigeixin la implementació del resultat del referèndum, “sigui el que sigui”.



D'altra banda, la monja benedictina i membre del Procés Constituent, Teresa Forcades, ha remarcat la importància de dur a terme un procés constituent popular i ha criticat que “s’hagi aparcat fins després del referèndum”. “Encara que guanyi el sí, això no garanteix res si no existeix aquest procés constituent”, ha sentenciat en relació a defensar els drets dels catalans després de l'1 d'octubre. El portaveu de l’associació Súmate, Antonio Baños, també s’ha referit en aquest sentit a la necessitat de “no deixar-nos enganyar” per una oligarquia catalana que usa els grans mitjans de comunicació "per fer callar la veu del poble" i Mireia Boya ha instat a “no deixar que els líders ens tornin a trair, incloent-hi el PSOE”.



El diputat d’ERC al Congrés dels Diputats espanyol, Gabriel Rufián, ha demanat una ovació per Anna Gabriel, Carme Forcadell i Maria Rovira com a “dones assenyalades pel feixisme”. “Estem aquí per canviar-ho tot. També ho fem per Espanya, per intentar democratitzar-la i per la resta de nacions sense estat”, ha sentenciat. Després de quasi dues hores d’acte, els 400 seients del Casinet d’Hostrafrans s’han anat buidant entre crits per la independència i la música de Carles Badia i Eudald Camprubí.

Notícies relacionades